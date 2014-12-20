Готовый алгоритм в код на С++

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Имеется алгоритм его нужно реализовать на си++
Нужно реализовать алгоритм построения управляющего графа и линейных участков.
Алгоритм построения управляющего графа и линейных участков
-- Формирование управляющего графа
-- Вход: список размеченных тетрад СписокТетрад
-- Выход: управляющий граф УправляющийГраф и множество линейных участков
Цикл ДляКаждого в СписокТетрад: ТекущаяТетрада
Если (ТекущаяТетрада является стоком) И
(ТекущаяТетрада.Метка = ХорошаяИнстркция) То
УправляющийГраф.ДобавитьВершину
УправляющийГраф.ПоследняяВершина.Дуга1 := номер_следующей_тетрады
Кесли
-- Граница линейного участка
Начало_блока_последней_вершины_УГ := номер_текущей_тетрады
ТекущаяТетрада.НомерЛинейногоУчастка := номер_последней_вершины_УГ
Если ТекущаяТетрада.Метка = ПлохаяИнстркция То
УправляющийГраф.ДобавитьВершину
УправляющийГраф.ПоследняяВершина.Дуга1 := номер_следующей_тетрады
Иначе
Если ТекущаяТетрада.Метка = Развилка То
УправляющийГраф.ДобавитьВершину
УправляющийГраф.ПоследняяВершина.Дуга1 := номер_следующей_тетрады
Иначе
Если ТекущаяТетрада.Метка = БезусловныйПереход То
УправляющийГраф.ДобавитьВершину
УправляющийГраф.ПоследняяВершина.Дуга1 := -1
КЕсли
КЕсли
КЕсли
КЦикла
-- Расстановка дуг управляющего графа
Цикл ДляКаждого в СписокТетрад: ТекущаяТетрада
Если ТекущаяТетрада.Метка = (Развилка | БезусловныйПереход) То
Сдвиг := ТекущаяТетрада.Аргумент1
ТекущаяТетрада.Дуга2 := ТекущаяТетрада.НомерЛинУчастка + Сдвиг
КЕсли
КЦикла
срок 2 дня
С 26 страницы (во вложении). Нужен только алгоритм построения управляющего графа и линейных участков.
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