Курсовой проект "Сервис, реализующий функционал интернет радио"

Необходимо написать приложение на языке программирования Java. Все требования к приложению указаны в техническом задании. Дополнение: предусмотреть возможность запуска сервера удалённо, то есть, чтобы клиентская часть и серверная часть приложения запускались на разных компьютерах. Также приложение должно запускаться без интегрированной среды разработки.

По предложению руководителя курсового проекта в приложении могут быть реализованы просмотр расписания радиоэфира, просмотр новостей, прослушивание музыки, оценивание треков и т.д.

Предоставить листинг всех исходных кодов.