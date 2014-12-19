.NET - разработчик

Опыт работы

- опыт работы программистом не менее 5ти лет, в том числе опыт разработки под .net более 2 лет;

- Опыт разработки на основе платформы ASP.NET с использованием С#;

- Знание технологии .NET Framework;

- Знание JavaScript, HTML, XML, CSS, Ajax.

- Опыт работы с базой данных MS SQL Server

Функциональные обязанности

- Разработка приложений на базе Microsoft .Net;

- Администрирование и техническое сопровождение разработанных приложений;

- Создание и сопровождение программной документации;