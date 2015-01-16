Программа для проверки логинов Skype на существование

Нужно разработать программу, которая будет массово проверять логины Skype из файла .txt (каждый новый логин на новой строке) на существование и сохранять существующие логины в нужный файл .txt

Программа должна работать с большими объемами данных (5 млн. строк) и работать быстро (несколько сотен проверенных логинов в секунду - чем больше, тем лучше).