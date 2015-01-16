Подсветка HTML и CSS

Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек.

Должен выглядеть так:

- стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования

- поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и так далее, получение текста, выделения, позиций курсора, отслеживание событий мыши и клавиатуры

- в левой части опционально вкл/выкл вертикальная полоса с нумерацией строк

- в правой части вертикальная полоса прокрутки присутствует всегда, не активна если вмещается весь текст

- прокрутка с помощью клавиатуры, полосы прокрутки, колесика мышки

- перенос длинных строк, не входящих в ширину элемента, опционально вкл/выкл, если режим переноса длинных строк не включен в нижней части отображать горизонтальную полосу прокрутки до конца самой длинной строки

- не должно быть тормозов и мерцаний при редактировании текста, а также при его прокрутке

- форматирование текста и подсветка синтаксиса должна осуществляться мгновенно, как при редактирование текста так и при открытии файла и вставке из буфера обмена

- каждый вложенный тег, начинающийся с новой строки, с шагом вправо, возможность изменять ширину шага через свойства

- обычный текст по умолчанию черный

- угловые скобки

- все дополнительные теги что находится в угловых скобках

- все значения дополнительных тегов, после знака = находящиеся в угловых скобках

- все что находится в кавычках " " по умолчанию подсвечивается красным, обычный текст в кавычках выделяться не должен

- возможность поменять цвета подсветки через свойства

по примерку как показано на прикрепленном изображении

- подсветка CSS также как на прикрепленном изображении, строки помещенные в фигурные скобки { } также с отступом

Тип текущего документа и соответственно подсветка HTML или CSS выбирается через свойства