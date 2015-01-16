Подсветка HTML и CSS

Имеется алгоритм его нужно реализовать на си++ Нужно реализовать алгоритм построения управляющего графа и линейных участков. Алгоритм построения управляющего графа и линейных участков -- Формирование управляющего графа -- Вход: список размеченных тетрад СписокТетрад -- ...
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Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек.
Должен выглядеть так:
- стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования
- поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и так далее, получение текста, выделения, позиций курсора, отслеживание событий мыши и клавиатуры
- в левой части опционально вкл/выкл вертикальная полоса с нумерацией строк
- в правой части вертикальная полоса прокрутки присутствует всегда, не активна если вмещается весь текст
- прокрутка с помощью клавиатуры, полосы прокрутки, колесика мышки
- перенос длинных строк, не входящих в ширину элемента, опционально вкл/выкл, если режим переноса длинных строк не включен в нижней части отображать горизонтальную полосу прокрутки до конца самой длинной строки
- не должно быть тормозов и мерцаний при редактировании текста, а также при его прокрутке
- форматирование текста и подсветка синтаксиса должна осуществляться мгновенно, как при редактирование текста так и при открытии файла и вставке из буфера обмена
- каждый вложенный тег, начинающийся с новой строки, с шагом вправо, возможность изменять ширину шага через свойства
- обычный текст по умолчанию черный
- угловые скобки
- все дополнительные теги что находится в угловых скобках
- все значения дополнительных тегов, после знака = находящиеся в угловых скобках
- все что находится в кавычках " " по умолчанию подсвечивается красным, обычный текст в кавычках выделяться не должен
- возможность поменять цвета подсветки через свойства
по примерку как показано на прикрепленном изображении
- подсветка CSS также как на прикрепленном изображении, строки помещенные в фигурные скобки { } также с отступом
Тип текущего документа и соответственно подсветка HTML или CSS выбирается через свойства
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