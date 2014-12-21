Требуется разработать ряд программ на языке Fortran 90

Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек. Должен выглядеть так: - стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования - поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и ...
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Срочно! Необходимо решить 4 задачи на языке Fortran 90. С использованием линейных списковых структур.
Вот постановка задач:
1)Составить процедуру вставки или удаления символов в строке не более M
символов с N-го места (на N-ое место) данной строки. После каждой вставки
или удаления печатать обновленную строку. Режим ввода или удаления
задается в диалоге клавишами I или D, а вводимый символ определяется
нажатием соответствующей клавиши.
Дополнительно: Это задание должно выполняться с использованием линейных списковых
структур.
2)В текстовом файле F1 задана последовательность символов, в F2 – дpугая
последовательность. Разpаботать пpоцедуpы:
1. P1 – фopмиpования линейного списка S из символов стpоки текстового файла G;
2. P2 – фоpмиpования множества M из символов стpоки заданного текстового файла G;
3. P3 – исключения из заданного множества M букв латинского алфавита, входящих в
заданный список S;
4. P4 – вывода линейного списка символов S в текстовый файл H.
Используя эти пpоцедуpы создать список из букв файла F1, множество – из
букв стpоки файла F2, а элементы множества, за исключением входящих в F1,
вывести в файл F5.
Линейный список уничтожить.
3) В файле дана запись (корректная) арифметического выражения,
содержащая скобки, +, -, *, односимвольные имена переменных и
односимвольные целые константы.Унарных операций нет.
Составить процедуру преобразования этой формы к бесскобочной префиксной.
Проверить на тестах.
Дополнительно: Это задание надо выполнять без использования двоичных деревьев, а
используя только линейные списковые структуры.
4) Во входном файле задана постфиксная форма логического выражения ,
содержащая односимвольные имена (большие латинские буквы) логических
операндов , символы операций (малые буквы n-вместо not, a-вместо and и o-
вместо or) Разработать процедуры:
1.P1-проверки корректности записи постфиксной формы;
2.P2-преобразования постфиксной формы в префиксную.
В случае ошибочности исходной постфиксной формы выдать сообщение об
ошибке.
Дополнительно: Это задание надо реализовать с применением
двоичных деревьев и рекурсии.
Задания нужно сделать в трогой в форме как в примере, который я прикрепил к файлу. Все подробно расписал в ворд файле.
Срочно!
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