Требуется разработать ряд программ на языке Fortran 90

Срочно! Необходимо решить 4 задачи на языке Fortran 90. С использованием линейных списковых структур.

Вот постановка задач:

1)Составить процедуру вставки или удаления символов в строке не более M

символов с N-го места (на N-ое место) данной строки. После каждой вставки

или удаления печатать обновленную строку. Режим ввода или удаления

задается в диалоге клавишами I или D, а вводимый символ определяется

нажатием соответствующей клавиши.

Дополнительно: Это задание должно выполняться с использованием линейных списковых

структур.

2)В текстовом файле F1 задана последовательность символов, в F2 – дpугая

последовательность. Разpаботать пpоцедуpы:

1. P1 – фopмиpования линейного списка S из символов стpоки текстового файла G;

2. P2 – фоpмиpования множества M из символов стpоки заданного текстового файла G;

3. P3 – исключения из заданного множества M букв латинского алфавита, входящих в

заданный список S;

4. P4 – вывода линейного списка символов S в текстовый файл H.

Используя эти пpоцедуpы создать список из букв файла F1, множество – из

букв стpоки файла F2, а элементы множества, за исключением входящих в F1,

вывести в файл F5.

Линейный список уничтожить.

3) В файле дана запись (корректная) арифметического выражения,

содержащая скобки, +, -, *, односимвольные имена переменных и

односимвольные целые константы.Унарных операций нет.

Составить процедуру преобразования этой формы к бесскобочной префиксной.

Проверить на тестах.

Дополнительно: Это задание надо выполнять без использования двоичных деревьев, а

используя только линейные списковые структуры.

4) Во входном файле задана постфиксная форма логического выражения ,

содержащая односимвольные имена (большие латинские буквы) логических

операндов , символы операций (малые буквы n-вместо not, a-вместо and и o-

вместо or) Разработать процедуры:

1.P1-проверки корректности записи постфиксной формы;

2.P2-преобразования постфиксной формы в префиксную.

В случае ошибочности исходной постфиксной формы выдать сообщение об

ошибке.

Дополнительно: Это задание надо реализовать с применением

двоичных деревьев и рекурсии.

Задания нужно сделать в трогой в форме как в примере, который я прикрепил к файлу. Все подробно расписал в ворд файле.

Срочно!