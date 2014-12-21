Нужна формула для excel

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Нужна формула для вывода минимального значения( в прайсе(2500наим.) 2 колонки с ценами, изних надо вывести минимальные значения)

9 лет назад
xedos48
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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