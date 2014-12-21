Задание сделать на языке Python 2.7.6.1.

Создать OCX для VB6, плюсом сам исходник на VB6. Одним файлом без дополнительных элементов и библиотек. Должен выглядеть так: - стандартное многостроковое текстовое поле, с возможностью редактирования - поддержка всех стандартных возможностей текстового поля, выделение, вставка, замена и ...
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задание в файле
кто может помочь?
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