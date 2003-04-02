Wirena

Ирина Викторова Wirena

 
50 летУкраина/Алушта
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
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Ирина - отличный заказчик! Приятное общение, на связи, быстрая оплата!
супер мастер, отличный отзывчивый человек
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frizz
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта помощи студентам
Хороший заказчик! Постановка задачи и проявления интереса к своему проекту на уровне. Быстрая оплата и щедрая оплата, был бы рад поработать еще. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!)
Хорошо делает, пожелания клиента учитывает, спасибо, обращайтесь, рекомендую.
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AnnI-z
Анна 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Отзывчивый дизайн сайта помощи студентам
Отличный заказчик Умеет слышать , обсуждать и идти на компромис - что очень ценно для любого заказчика) Было очень приятно работать с Ириной! Однозначно рекомендую работать с ней :)
Очень хорошая исполнитель, приятное общение и прекрасное сотрудничество, плюсы: всегда на связи, учёт всех пожеланий, рассматривает и предлагает разные варианты :) обращайтесь :) я тоже буду обращаться еще
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sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Php извлечь файлы из архива
Претензий нет
все хорошо и быстро было сделано
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irina_nyrok
Ирина 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Нужна помощь верстальщика
Отличный заказчик. Сотрудничеством довольна.
Благодарю, сотрудничеством остались довольны полностью!
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