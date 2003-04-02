перевести на немецкий и ответить на вопросы минимальные сроки
- Переводы14 заявокЗакрыт2 года назад
здравствуйте нужна ваша помощь сервер https://robot.your-server.de/server после рестарта при указании страниц в url http://.../index.php?ID=4234234234 сайт выдает ошибку 502 Bad Gateway nginx сайт открывается без указания страниц скриптов http://.../?ID=4234234234 сайт на битрикс прошлый программист правил быстро, сейчас он не на связи :(Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
верстка сайта помощи студентам объем работы пока главная страница Квери функция вызова popup (, например 'создать заказ') картинки popap позже скину) будут еще два разрешения разрешения поменьше ps извиняюсь если не успеваю быстро вам ответить макеты скину исполнителюHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
нужен отзывчивый дизайн сайта помощи студентам подробности в чате бюджет небольшой :) подробное задание еще не готово, все будет по ходу ваших вопросов и предложений. ps много предложений и вопросов, читать и обдумывать физически не успеваю, извиняюсь если не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна помощь в создании скрипта Cron каждую минуту просматривает бот на новые сообщения https://infostart.ru/public/1217332/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Теплотехника варианты 2 и 4 3 задачи Срок- воскресенье 18-00 Цена 1100 за оба вариантаКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад
три задания, можете сделать? укажите сроки выполнения и цену Задание 1. Перевод числа из одной позиционной системы счисления в другую В приложении 3 приведены варианты для данного задания. Каждый вариант включает в себя исходное число, систему счисления, ...Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт4 года назад
код нужен, чтобы я уже у себя вставил данные. возможно и консультация по скайп.Закрыт7 лет назад
zip и rar архив распаковать архив, проверить типы файлов (если не картинка, документ , пропускаем файл и потом* сообщим, что некоторые файлы не были распакованы.) сохранить (если русские имена у полученных файлов, то сделать транлит имени, пробелы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
черновой вариант верстки, есть макет нужно сделать-доделать верстку подробности при переписке. оплата по договоренности.HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Черновой вариант верстки, есть макет нужно сделать-доделать верстку подробности при переписке. оплата по договоренности.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
нужно сделать более современный дизайн. Подробности в личке цена рассматривается в зависимости от предложений. от исполнителя дополнительные советы-рекомендации по изменению цветов шаблона (меню , кнопки hover и т.п ) рекомендации по элементам внутренних страницДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
кто может помочь с расположением блоков, кнопок, цветов на сайте/странице. есть текущий дизайн, но нужно улучшать. укажите цену буду ждать.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
задание в файлеРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
задание http://c2n.me/3qGchmw.png полное задание в файле, нужный вариант в файле! Укажите минимальные сроки и цену выполнения 2. Понятия: виды и способы логического оперирования с ними 3. Суждение: виды, состав, логические отношения Тема 5. Умозаключения. 5.1. Непосредственные умозаключения 5.2. Простой категорический силлогизм 5.3. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
задание http://c2n.me/3qGchmw.png полное задание в файле, нужный вариант в файле! Укажите минимальные сроки и цену выполнения 2. Понятия: виды и способы логического оперирования с ними 3. Суждение: виды, состав, логические отношения Тема 5. Умозаключения. 5.1. Непосредственные умозаключения 5.2. Простой категорический силлогизм 5.3. Умозаключения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
несколько пунктовДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
php простой скриптЗакрыт8 лет назад
основы PHPЗакрыт8 лет назад
основы OctaveПрикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад