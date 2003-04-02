нужен отзывчивый дизайн сайта помощи студентам подробности в чате бюджет небольшой :) подробное задание еще не готово, все будет по ходу ваших вопросов и предложений. ps много предложений и вопросов, читать и обдумывать физически не успеваю, извиняюсь если не ...