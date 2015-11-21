несколько пунктов

Страница подачи объявления о продаже авто-запчастей. Нужно создать дизайн страницы для подачи объявления о продаже авто-запчасти. Основные элементы страницы, и описание некоторых из них: http://sitiq.ru/tmp/prototip/add-parts-maket-for-diz.html Страница в минималистичном сдерженном стиле. На ней только необходимые элементы. Например, строка поиска, ...
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