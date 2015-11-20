Адаптивный дизайн интернет-магазина

Сделать адаптивный дизайн лендинга салона красоты - схема в файлеДолжно присутствовать 3 цвета-белый, серый, бирюзовый (голубой, оттенки)Примеры сайтов fabrikakrasoty.kiev.ua (этот более подходящий вариант), cogerent.ua, lumenis.com.ua.Важно отрисовать зоны эпиляции (есть блок) laserhause.com.ua (пример здесь) Наш домен Monblanstudio.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать макет адаптивного интернет-магазина… под компьютер,планшет, смартфон.
Около 8-10 страниц + адаптивные варианты… разумеется посетке.
Минималистичный плоский дизайн, тематика мегамаркет (торговлявсем подряд)
Все должно отображаться правильно начиная с разрешения 320px и до ноутбучного около 1320px
Образцом выступает ulmart.ru(около 80%-90% тоже самое)
Пишите цену и сроки.
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