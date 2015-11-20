Здравствуйте! Нужен специалист, который воплотит простой корпоративный дизайн (типа сайта apple) для компании, занимающейся маркетингом, в частности копирайтингом. Бьюджет: 150 грн за страницу. Сайт большой (не одностраничный).
Требуется дизайн посадочной страницы для клиентов с контекста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть действующий сайт, есть страница услуги goo.gl/OSlPF1 так же есть продающий текст (в аттач)
Требуется сделать дизайн лендинга, с упором на мобильную/планшетную версию
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