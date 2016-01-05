Дизайн интернет магазина

Всем привет. Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематике "контекстная реклама". Желательно, чтобы за выходные работа была уже выполнена. Прикладываю файл, но этот скетч НЕ МОЙ! Мой скетч будет примерно таким же и примерно такой же длины. Готовый ...