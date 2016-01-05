Дизайн интернет магазина

Дизайн сайтовЗавершен42 заявки280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте фрилансеры. Требуется сделать современный дизайн интернет магазина. как обычно главная и 7-8 страниц.

Указывайте примерную стоимость и срок

Фрилансеры с заоблачными ценами сразу отказ

8 лет назад
kondrakov85
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Demosfen85_del
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$125
6 дней
Все хорошо. Дизайн приняли. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Данил умеет добиваться своего, все оплачено. Работать с такими профи всегда + для фрилансеров.
  • Похожие заказы

  • Random BG Image

    $10

    Добрый день! Сайт http://xoneshop.ru на codeigniter необходимо сделать рандомный задний фон. Оплата Сбер Киви Альфа WM

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Серия красивых исторических карт

    для сайта требуется несколько политических карт Европы разных столетий по представленному образцу. Требуется нанесение границ, цветных заливок, сетки городов(один раз) и иконок. Кроме этого карты сражений, военных действий. + общую стилизацию карт под старину (рамка, названия ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайн одностраничника по готовому скетчу(Контекстная реклама)

    $50

    Всем привет.   Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематике "контекстная реклама". Желательно, чтобы за выходные работа была уже выполнена. Прикладываю файл, но этот скетч НЕ МОЙ! Мой скетч будет примерно таким же и примерно такой же длины. Готовый ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новый дизайн для нашего сайта

    Добрый день! необходимо разработать новый современный дизайн сайта, для компании которая занимается разработкой медицинской информационной системы, адрес сайта www.e-mis.kz

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Shopify Built Website Redesign

    Мы ищем профессионала с опытом работы с Shopify. Отличная возможность указать канадский сайт в своем портфолио. Задачи: -Обновление дизайна сайта -Оптимизация мобильной версии Оплата договорная. Александра

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделка интернет магазина кальянов под ключ

    Требуется: Новый дизайн и скорее всего новый движок, который был бы более адаптирован для поисковиков. Обратите внимание, что у сайта 2 региональных подразделения...  По сути функции должны быть примерно такие же как и сейчас. Легкое добавление магазинов ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта для турагентства

    Нужен дизайн сайта для турагентства. Макет резиновый, адаптивный. Примерная схема во вложении. Все подробности по макету вышлю Выбранным исполнителям. Заявки без указанной цены, сроков и портфолио не рассматривается

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    8 лет назад