Переделка интернет магазина кальянов под ключ

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок240 просмотров
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Требуется:

Новый дизайн и скорее всего новый движок, который был бы более адаптирован для поисковиков. Обратите внимание, что у сайта 2 региональных подразделения... 

По сути функции должны быть примерно такие же как и сейчас. Легкое добавление магазинов и информации о наличии в них товара обязательно. 

Текущий сайт http://hochukalyan.ru

8 лет назад
zoker
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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