Переделка интернет магазина кальянов под ключ

Требуется:

Новый дизайн и скорее всего новый движок, который был бы более адаптирован для поисковиков. Обратите внимание, что у сайта 2 региональных подразделения...

По сути функции должны быть примерно такие же как и сейчас. Легкое добавление магазинов и информации о наличии в них товара обязательно.

Текущий сайт http://hochukalyan.ru