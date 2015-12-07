Веб-дизайн лендинга.

Требования к дизайну: При открытии сайта первая фраза пользователя должна быть,Вау! Дизайн должен быть со вкусом, стильным, современным и в тоже время легким. У посетителя должно быть доверительное чувство к этому сайту, должен быть в меру строгим. На главной ...