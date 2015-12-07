Веб-дизайн лендинга.

$50
Дизайн сайтовЗавершен39 заявок303 просмотра
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Нужен дизайн продающей страницы.

тематика кресла-мешки (бескаркасная мебель)

Схему прилагаю.

Уважаемые исполнители, пожалуйста, прилагайте в заявках ПРИМЕРЫ своих работ.

Рассчитываю на Ваше понимание.

Дизайн лендинга
8 лет назад
Donny911
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$50
3 дня
Очень ответственный и профессиональный исполнитель. Все в точности по договоренностям. Правки оперативные, дизайн отличный, цена приемлема. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо Роману за заказ и сотрудничество, было приятно работать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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