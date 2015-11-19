Интернет-магазин с корзиной и, желательно, личным кабинетом

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок339 просмотров
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Подробное тз приложил, нужен крутой дизайн магазина с фишками и детальной прорисовкой различных мелочей!

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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