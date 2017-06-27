Ре-дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок940 просмотров
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#1$100

Добрый вечер.

Требуется редизайн существующего сайта.

ТЗ во вложении

Конкурс актуален до 25.11.2015.

С меня оплата + отзыв

Так как сервис фрилансер лагает и не показывает приложенные файлы  ТЗ переехало по этому адресу - 

https://yadi.sk/d/v7YSnByfkh24J

Дизайн сайта
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победитель конкурса
u-zi
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1
Все прошло отлично!
Заявки фрилансеров
u-zi
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1
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