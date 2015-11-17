Нужен дизайн сайта по рукоделию

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок267 просмотров
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Добрый день. Необходимо сделать дизайн сайта. 

Тематика: сайт посвящён авторским работам мастера художника золотного шитья. Её работы – панно, украшения, сувенирная продукция и т.д. 

Цели создания сайта:

Сайт-визитка;

Продажа работ.

Состав сайта: 

Лендинг страница:

Страница, посвящённая конкретному изделию с описанием, фотографиями и стоимостью. Все последующие страницы для остальных работ будут делаться по этому шаблону;

Страница с интересной, исторической информацией о вышивке золотом.

Кроме того необходимо сделать дизайн визитной карточки (обычной бумажной размером 9х5см) в стилистике сайта, где на русском и английском языках будет размещена контактная информация.Не нужен интернет-магазин, корзина, возможности регистрироваться и оплачивать заказы и т.д. Достаточно контактов и схемы работы. Возможно решим сделать страницу, чтобы клиенты могли оставить отзыв.Близкий по тематике сайт: http://www.zolotoshveya.com/ , но именно по тематике, не более того.

Есть желание на выходе получить стильный продукт.

В приложенных файлах примеры работ.

Разумеется, для сайта все фотографии будут сделаны в студии.

Дизайн сайта
8 лет назад
AndreyKorobko
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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