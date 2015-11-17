Лендинг - ёлки

На базе insale/ lpmotor/wordtat необходимо сделать продающий сайт под ключ по продаже искусственных елок. -одностраничник. Пример сайта который нужен направлю, но рассчитываю на знание опытных мастеров которым не нужно объяснять что такое одностраничники.

срок выполнения не более 3 дней с учетом всех исправлений, т.е. приступать к делу необходимо сразу .со своей стороны гарантирую своевременную обратную связь.

Предоставлю только фотографии товара.

при удачном выполнении задания, сразу заказываю сайт на др. товар.

Обязательно отправляйте примеры работы ( ОДНОСТРАНИЧНИКОВ)