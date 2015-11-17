Сделать дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок262 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо создать дизайн страницы регистрации на вебинар.

Ширина контента 900px.

На выходе должен быть psd макет.

Moqap: https://moqups.com/kozlowladimir1/Ewdb4oNK/p:aa7f0e294

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

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2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата

Дизайн лендинга
8 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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