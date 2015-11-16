Дизайн странички каталога

Сайт kristalnaya.ru

Сейчас на сайте есть раздел ПРОДУКЦИЯ, в котором посленажатия на наименование товара открывается карточка товара с подробным описанием. Необходимо сделать макет страницы каталога, где представлен весь ассортимент товаров из раздела ПРОДУКЦИЯ (кроме оборудования), в котором описание каждого товара полностью или частично раскрыто (нужно сделать 2 варианта).

Цен и возможности заказать продукцию с данной странички не должно быть.

Работаем в рамках текущего дизайна (кнопки верха, шрифты, цвета не меняем). Заявки без цены не рассматриваем. Предполагается, что подробного тз не будет, лишь уточнения некоторых моментов, непонятных из данного описания.