Сделать макет для внутренней лэндинг-страницы.

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Сделать макет для внутренней лэндинг-страницы .  Некоторые блоки для лэндинга уже существуют, их можно взять из готового макета главной, остальные необходимо будет разработать. Каждый новый блок должен быть не более 700px  в высоту. Все подробности в прикреплённом файле. 

8 лет назад
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Karl_3
Денис 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$45
2 дня
Работа выполнена. Всё отлично.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
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