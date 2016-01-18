Сделать макет для внутренней лэндинг-страницы.

Имеется сайт ( enter-partners.ru/ ). Нужно в нем изменить дизайн чтобы был более стильный и солидный и оформить всё солидно, стильно. Так же сделать чтобы отображалось всё и работало во всех браузерах и в сотовых телефонах (смартфонах, планшетах). ...