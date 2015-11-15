Здравствуйте! Требуется дизайн шаблона письма для email рассылок. Во вложении контект+в шаблон нужно включить продукцию с сайта (в личку) Срок - 1 день Оплата: Сбер, ЯД, WMR По курсу - у.е. = 60 р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать дизайн окна по наброску:
https://moqups.com/[email protected]/TDy8C90o/p:a4badf318
Бюджет - 400р, работаем до полного согласования.
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