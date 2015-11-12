Я имею огромный запас идей и неиссякаемый источник вдохновения. Дизайн - это моё увлечение и хобби, которое стало профессией.
КОНТАКТЫ:
skype: kulik__denis
e-mail: [email protected]
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
- Дизайн визитки — от 25$
- Дизайн буклетов, флаеров, личтовок и пр. — от 35$
- Дизайн плакатов, билбордов, лайтбоксов, вывесок — от 50$
- Landing page — от 75$
- Простые сайты
Внутренние страницы — от 15$/шт
- Интернет-магазин
Внутренние страницы — от 20$/шт
- Интерактивные системы — от 250$
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Четкое соблюдение сроков.
- Качественная работа
- Ваш сайт/дизайн будет выполнять поставленные задачи
- Постоянная обратная связь
- Бесплатная консультация по любым вопросам после окончания сотрудничества
- Наличие Технического Задания (если нет, помогу составить)
- 50% Предоплата удобным для вас способом
- Срок на создание главной до 7 дней
- Оплата главной страницы
- Внутренние страницы: 1стр. - 1 день
- Остаток оплаты
- Исходники
- PSD плюс все сопутствующие материалы.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Талантливый исполнитель
Ответный отзыв
Проект начали, но по разным причинам закончить его не удалось. Вынужден оставить негативный отзыв дабы не платить комиссию.
$20
9 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель, знающий своё дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Задачу ставит чётко и ясно, платит своевременно. Рекомендую!
$45
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена. Всё отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
$20
9 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, сделал хорошую работу, оперативно вносил правки, которые мы просили, а также внимательно слушал наши пожелания, за что ему спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. ТЗ предельно понятное. Работать было легко. Оплата мгновенная. Рекомендую!
$50
2 балла
8 лет назад
Ответный отзыв
Задание выполнил в срок, но оплату так и не получил. Ещё пришлось платить комиссию сервиса weblancer как за выполненный проект.