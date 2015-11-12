Karl_3

Денис Karl_3

 
29 летУкраина/Николаев
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я имею огромный запас идей и неиссякаемый источник вдохновения. Дизайн - это моё увлечение и хобби, которое стало профессией.

КОНТАКТЫ:

skype: kulik__denis

e-mail: [email protected]

СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

  • Дизайн визитки — от 25$
  • Дизайн буклетов, флаеров, личтовок и пр. — от 35$
  • Дизайн плакатов, билбордов, лайтбоксов, вывесок — от 50$
  • Landing page — от 75$
продающая страница, сайт-визитка

  • Простые сайты
Главная страница — от 75$

       Внутренние страницы — от 15$/шт

  • Интернет-магазин
Главная страница — от 150$

       Внутренние страницы — от 20$/шт

  • Интерактивные системы — от 250$
 проектирование и разработка интерфейса (UI/UX)

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Четкое соблюдение сроков.
  • Качественная работа
  • Ваш сайт/дизайн будет выполнять поставленные задачи
  • Постоянная обратная связь
  • Бесплатная консультация по любым вопросам после окончания сотрудничества
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Наличие Технического Задания (если нет, помогу составить)
  • 50% Предоплата удобным для вас способом
  • Срок на создание главной до 7 дней
  • Оплата главной страницы
  • Внутренние страницы: 1стр. - 1 день
  • Остаток оплаты
  • Исходники
  • PSD плюс все сопутствующие материалы.
Дизайн визиткиСайт-визиткаДизайн буклета
Портфолио
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Отзывы заказчиков
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для одностраничного сайта
Талантливый исполнитель
Проект начали, но по разным причинам закончить его не удалось. Вынужден оставить негативный отзыв дабы не платить комиссию.
Ответный отзыв
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Сделать иллюстрацию (картинка для сайта)
Хороший исполнитель, знающий своё дело. Рекомендую.
Хороший заказчик. Задачу ставит чётко и ясно, платит своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Сделать макет для внутренней лэндинг-страницы.
Работа выполнена. Всё отлично.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
chertivpanike
Максим 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Дизайн съемной обложки для книги
Отличный исполнитель, сделал хорошую работу, оперативно вносил правки, которые мы просили, а также внимательно слушал наши пожелания, за что ему спасибо
Отличный заказчик. ТЗ предельно понятное. Работать было легко. Оплата мгновенная. Рекомендую!
Ответный отзыв
newwebdesign
Петр 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов(-3)
$50
2 балла
8 лет назад
Дизайн лендинга
+
Задание выполнил в срок, но оплату так и не получил. Ещё пришлось платить комиссию сервиса weblancer как за выполненный проект.
Ответный отзыв