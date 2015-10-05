chertivpanike

Нужен технический писатель, который сможет написать понятным языком техническую документацию по программному продукту Forecast NOW! на страницах help.fnow.ru. Структурировать, при необходимости добавить больше визуализации (таблиц, схем и пр.), В итоге мы должны получить логически связанную, ...
Максим chertivpanikechertivpanike
- Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт3 года назад
На данный момент теги открываются по такого плана ссылкам https://torteka.ru/component/tags/tag/tort-na-den-rozhdenija Хочу чтоб открывались так https://torteka.ru/menu/tort-na-den-rozhdenija Знаю, что если в меню выбрать тип пунктам меню, метки, то джумла сама подтягивает новый адрес. Но этот вариант не подходит, так как отображение ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен максимально похожий или подобный вот такому сайту https://goo.gl/MikAmmСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Кондитерская занимается в основном тортами, все торты авторскиеЗавершен6 лет назад
Кондитерская домашняя, специализируется в основном на тортах.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть дизайн логотипа исайта (fnow.ru). Нужно сделать: [b]Социальные сети[/b] [b]Вк[/b] [list=1] [*]картинка для верха (обложка) [*]картинка для аватарки бота (она же и для группы) [*]картинка для меню [*]меню группы [*]шаблоны картинок для постов в вк, разбитые по тематикам[/list][b]фейсбук[/b] [list=1] [*]лого ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт7 лет назад
За основу нужно взять вот этот магазин abazhur-market.ru Ключевые вещи которые нужны на сайте: возможность заказа за 1 клик мобильная адаптация возможность ставить теги в товарах возможность оплатить заказ на сайте Также желательно, но не обязательно перенести все данные с ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте, написанном, на asp.net,в админ панели в карточке заказа добавитьформу «номер заказа», а также добавить номер заказа в названии заказа (смотреть прикрепленные скриншоты) В email рассылке добавить номер заказа в тему письма, а также в таблицу,где ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Аватар и и баннер в шапке группы в одном стиле. Меню, которое открывается при клике. Примеры работ, в прикрепленных файлахДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Оформить в простом лаконичном стиле обложку для книги, с пожеланиями для клиентов. примеры таких обложек https://goo.gl/y6xJBa Размеры указаны в приклепленном документеЗавершен8 лет назад
- $200
Создать главную страницу для сайта fnow.ru Создание страницы не с нуля, отталкиваясь от того что есть сейчас на сайте. Сайт, находится на cms joomla и используются формы обратной связи jotform Сроки по проекту от 5 до ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Оформление главной страницы fnow.ru, придерживаясь стиля сайта. С полным перечнем задач можно ознакомится, скачав прикрепленный документ. Вкратце, по этому документу, верстка, работа с дизайном, оформление в едином стиле внешних форм заявок jotformДизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Пример статьи - [url=http://fnow.ru/ru/uroki/02]http://fnow.ru/ru/uroki/02[/url] [b]Какие требования к статьям и к исполнителю:[/b] 1. Вы должны научится работать с нашей программой forecast now, так как большинство статей будет привязано к нашей программе. 2. Желателен опыт работы в сфере логистики и закупок 3. Само собой ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать 5 статей по следующим темам: оптимальная партия заказа показатели эффективности использования запасов управление снабжением и запасами отчет по оборачиваемости товаров нормирование и управление запасами Основные требования: статья должна быть со смыслом, должна быть полезной для людей объем до 2000-3000 символов, если ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Корректировка будущей главной страницы сайта fnow.ru Сложность текста можно оценить пройдя по ссылке fnow.ruРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
В шапке сайта, над меню, справой стороны, нужно добавить 2 позиции, для следующих модулей: Текст с телефоном и почтой, Поиск по сайту Место указано в прикрепленном документе, выделено черным цветом сайт: fnow.ru В первую очередь будут рассматриваться заявки, где ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
для компании fnow.ru пишите сразу вашу цену и примеры работыЗавершен9 лет назад
Обновление сайта до последней версии, с сохранением всех данных и шаблона Шаблон не поддерживает версию 3.* Сайт: прогнозируйсейчас.рфСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Статьи должны быть интересными и действительно полезными. В статьях могу указывать ваше авторство если нужно. Основные темы для написания: Здоровье Семья Секс Отношения Свидания Разговор с психологом Знакомства Поздравления и пожелания. Пример задания: Написать текст под запрос "Что посмотреть с девушкой вечером"Копирайтинг57 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны статьи по следующим ключевым запросам: Оптимизация складских запасов Оптимизация товарных запасов План закупок Программа для прогнозирования продаж Управление ассортиментом Планирование закупок Страховые запасыКопирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад