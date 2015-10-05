chertivpanike

Интересный получился проект, хоть и не вышло попасть в яблочко с первого раза в результате совместных усилий все-таки получилось создать то, что нужно. Максим очень вежливый и порядочный заказчик. Я крайне доволен сотрудничеством. Оплата произведена в срок и в полном размере. Однозначно рекомендую Максима.