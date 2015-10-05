chertivpanike

Максим chertivpanike

 
35 летРоссия/Тверь
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Я в вконтакте

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
destroyds
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$6
9 баллов
6 лет назад
Сделать визитку для домашней кондитерской
Хороший заказчик. Были мелкие недопонимания в процессе работы, но в целом всё решилось и было приятно работать с Максимом!
Работой доволен, в итоге получилась красивая и вкусная визитка https://cloud.mail.ru/public/DvNk/1wm665Sii Спасибо
Ответный отзыв
aj_man
34 годаУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать логотип для кондитерской
Интересный получился проект, хоть и не вышло попасть в яблочко с первого раза в результате совместных усилий все-таки получилось создать то, что нужно. Максим очень вежливый и порядочный заказчик. Я крайне доволен сотрудничеством. Оплата произведена в срок и в полном размере. Однозначно рекомендую Максима.
Отличный исполнитель, в процессе работы было не совсем понятно, что должно получится в итоге, из-за чего корректировок по дизайну было много, Александр внимательно и терпеливо относился ко всем моим замечаниям. Лого получилось красивым. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Karl_3
Денис 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн съемной обложки для книги
Отличный заказчик. ТЗ предельно понятное. Работать было легко. Оплата мгновенная. Рекомендую!
Отличный исполнитель, сделал хорошую работу, оперативно вносил правки, которые мы просили, а также внимательно слушал наши пожелания, за что ему спасибо
Ответный отзыв
vlacherk
Влад 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Добавить в шаблон сайта 2 позиции под модули (cms joomla)
Отличный Заказчик. Первый вариант изменений не сработал на хостинге и вместе с Максимом нашли другое решение. Спасибо за помощь и быстрые ответы. Оплата мгновенная.
Ответственно подошел к работе, разобрался с возникшими вопросами по ходу процесса. В плане коммуникации тоже все отлично, отвечал на все мои вопросы, плюс сразу писал о проблемах, которые есть еще на сайте, хотя этого и не требовалось. Вообщем спасибо за работу, думаю что обращусь еще.
Ответный отзыв
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Корректировка главной страницы сайта (25 000 символов)
Очень довольна сотрудничеством с Максимом. Дополнительных вопросов по проекту не возникло, всё объяснил четко. Работа была оплачена в обговоренный срок. Только положительные впечатления!
Отличная работа, качественно и в срок. По исправленным ошибкам, видно человек разбирается в своей профессии, также видно что текст был прочитан основательно. Рекомендую к сотрудничеству. В качестве рекомендации вам, Надежда, добавьте контактные данные в профиль, чтоб быстрее с вами можно было связаться, хотя бы почту )
Ответный отзыв