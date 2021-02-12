Ищем технического писателя на большой объём работы (полгода-год работы

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок798 просмотров
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Нужен технический писатель, который сможет написать понятным языком техническую документацию по программному продукту Forecast NOW! на страницах help.fnow.ru.

Структурировать, при необходимости добавить больше визуализации (таблиц, схем и пр.), В итоге мы должны получить логически связанную, структурированную и понятную документацию.

Работу нужно проводить итеративно (улучшать не все вместе, а постепенно по 1 разделу).

Со своей стороны мы можем помимо предоставления текущей справки объяснить тот или иной функционал на скайпах

Немного о нас и о нашей специфике

Продукт - Forecast NOW! - рассчитывает оптимальные заказы поставщикам и оптимальные внутренние перемещения внутри сети магазинов (сколько нужно заказать товара поставщикам или перевезти на магазины, чтобы не было дефицита товаров и лишних запасов. Помимо основного функционала есть много дополнительного (расчет эффекта маркетинговых активностей, различные анализы, прогноз спроса и заказов на большой период вперед и пр.).

В онлайн-справке (help.fnow.ru) есть как техническая часть (как развернуть программу, как загрузить данные, как запустить разные операции без участия пользователей), так и содержательная (как настроить подготовку и расчет заказов и распределений, как понять расчеты и пр.). Сама справка существует более 5 лет, за это время она стала довольно громоздкой, местами непонятной + есть опечатки в тексте

3 года назад
chertivpanike
Максим 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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