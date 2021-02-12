[b]Под проект требуется корректор. Медицинская тематика.[/b][list][*]Опыт работы филологом, корректором или редактором от 2 лет.[*]Свободное владение украинским языком.[*]Понимание принципов продающих текстов, AIDA.[/list] [b]Производство под кураторством[/b] [list][*]Осуществление корректуры и редактуры готовых текстов.[*]Устранение фактических‚ смысловых‚ стилистических‚ орфографических‚ пунктуационных ошибок.[*]Коррекция материала, ...
Ищем технического писателя на большой объём работы (полгода-год работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен технический писатель, который сможет написать понятным языком техническую документацию по программному продукту Forecast NOW! на страницах help.fnow.ru.
Структурировать, при необходимости добавить больше визуализации (таблиц, схем и пр.), В итоге мы должны получить логически связанную, структурированную и понятную документацию.
Работу нужно проводить итеративно (улучшать не все вместе, а постепенно по 1 разделу).
Со своей стороны мы можем помимо предоставления текущей справки объяснить тот или иной функционал на скайпах
Немного о нас и о нашей специфике
Продукт - Forecast NOW! - рассчитывает оптимальные заказы поставщикам и оптимальные внутренние перемещения внутри сети магазинов (сколько нужно заказать товара поставщикам или перевезти на магазины, чтобы не было дефицита товаров и лишних запасов. Помимо основного функционала есть много дополнительного (расчет эффекта маркетинговых активностей, различные анализы, прогноз спроса и заказов на большой период вперед и пр.).
В онлайн-справке (help.fnow.ru) есть как техническая часть (как развернуть программу, как загрузить данные, как запустить разные операции без участия пользователей), так и содержательная (как настроить подготовку и расчет заказов и распределений, как понять расчеты и пр.). Сама справка существует более 5 лет, за это время она стала довольно громоздкой, местами непонятной + есть опечатки в тексте
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