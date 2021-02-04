Сбор картинок на разные темы

Редактирование и КорректураЗакрыт51 заявка1844 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо собирать определенное количество картинок по определенным темам. Картинки должны быть из яндекс поиска, без вводных знаков и ссылок на сайты на картинке (если есть возможность, можно обрезать), среднего размера, преимущественно горизонтальными (ставиться фильтр при поиске). Оплата 1 картинка 20 копеек. Оплата сбер или яндекс деньги.

3 года назад
guest_16005917599886
Россия
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 отзыва