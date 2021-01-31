Транскрибация

Имеются каталоги азиатских, европейских, российских производителей, уже локализованы, переведены. Необходимо систематизировать, сгруппировать товары по назначению, по описанию. и создать в pdf свой каталог. Потребуются изменения текстов, работа с фотографиями, эскизами с целью выбора наилучших. Примеры станиц каталогов https://arktoscomfort.ru/wp-content/Kat/air/katalog/2017/ARN.pdf https://ventilator.spbyug.ru/download.htm Для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно превратить в текст пять вебинаров и онлайн-конференций по бизнес-тематике. Это видео по ссылке. Оплата в рублях с карты Сбербанка. Вопросы - стоимость, сколько дней займет расшифровка одного вебинара?
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт3 года назад
Расшифровать аудиозапись 27 минуты. Качество записи отличное. Оплата 180 рублей, ТОЛЬКО на карту Альфа банк или готовность получить оплату за минусом комиссии. Срок, чем раньше,тем лучше. Самое позднее 03:02, 10:00.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт3 года назад
Расшифровать аудиозапись 23 минуты. Качество записи отличное. Оплата 160 рублей, ТОЛЬКО на карту Альфа банк или готовность получить оплату за минусом комиссии. Срок, чем раньше,тем лучше. Самое позднее 03:02, 10:00.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт3 года назад
Расшифрововать аудио запись интервью. 29 минут. Качество записи отличное. Главные критери: качество и сроки (чем раньше,тем лучше). Оплата 290 руб. ТОЛЬКО на карту Альфа банк!Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт3 года назад
Убрать грамматические ошибки из текста. Объем: 2 000 символов б/п.Редактирование и Корректура39 заявокЗакрыт3 года назад
Есть текст на украинском языке (примерно 5 листов а4), нужно его проверить на грамматические и орфографические ошибки. Переписать с учет правок. Текст в приложенных файлах. Форма оплаты - пост оплата на карту приват или моно Жду стоимость ...Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт3 года назад
Отформатировать текст: 1) перевернуть все стр из вертикального в горизонтальное положение. 2) выставишь шрифт 12. 3) скомпоновать весь текст. (после уменьшения шрифта на одной стр будет по 3-4 предложения, остальная часть стр. пустая). Сделать сплошной текст оставляя оригинальное ...Редактирование и Корректура125 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт посвящен продаже готовых домов и строительству https://usadba-biektay.ru/ Нужно исправить текст на странице "Инфраструктура" (я сам заполнял своими словами чтобы когда вы будете переделывать его было понимание) https://usadba-biektay.ru/infrastructure На странице "Строительство по вашему проекту" я просто взял информацию ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать литературную обработку и редактуру научно-популярной статьи. Объем около 30т знаков без пробелов. Срок 3 дня. Прошу указать стоимость за 1т знаков.Редактирование и Корректура37 заявокЗакрыт3 года назад