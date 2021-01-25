Литературная обработка научно-популярной статьи

Редактирование и КорректураЗакрыт37 заявок733 просмотра
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Нужно сделать литературную обработку и редактуру научно-популярной статьи. Объем около 30т знаков без пробелов.

Срок 3 дня.

Прошу указать стоимость за 1т знаков.

3 года назад
stomacademy
Алексей 
37 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад