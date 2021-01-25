Литературная обработка научно-популярной статьи

Добрый день! Необходимо очень качественно вычитать текст на украинском, вплоть до таких “мелочей” как правильные “в”, “у”, “зі” и так далее. Пожалуйста, пишите, если только вы настоящий текстовый перфекционист, для которого лишняя запятая как, например, заноза ) Буду ждать ваших ...