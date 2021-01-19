Перенести текст с Ворда

$1
Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок316 просмотров
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Срочно нужно перенести текст . Выполнить нужно в течении часа ,работа очень легкая

3 года назад
Elenaelena2407
Елена 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
Выбранный исполнитель
hamerci4ok
Дмитрий 
24 годаБельгия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
К сожалению, Дмитрий не выполнил заказ в указанные сроки и просто перестал отвечать .