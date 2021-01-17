Вычитать около 10 страниц текста на русском

Редактирование и КорректураЗавершен53 заявки1454 просмотра
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Добрый день!

Необходимо вычитать и исправить ошибки (тире, запятые и так далее в том числе) в тексте на русском языке.

Ссылку отправлю кандидатам.

Спасибо, буду ждать предложений.

3 года назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
KataStrofochka
Наталия 
68 летЛатвия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
3 года назад
$10
2 дня
Наталия, большое спасибо за быстрый и качественный результат!
Спасибо, Дима! Было приятно сотрудничать и общаться.