Текст описание товара

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Добрый день, нужно описать два товара(ежедневника). Текст для маркет плейсов. До 1000 букв. Предоставлю по 3 похожих текста. 

3 года назад
an4_ik
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад