Редактор на тему "агентство недвижимости"

$30
Редактирование и КорректураЗакрыт30 заявок610 просмотров
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Требуется ответственный и грамотный редактор, который всегда будет на связи. 

Оплата 45 рублей за 1000 знаков без пробелов (знаки считаются с исходного текста). 

Постоплата, после внесения возможных правок и утверждения автором текста.

3 года назад
AiyaO
Айя 
28 летКазахстан
3 года в сервисе
Была
3 года назад