Набор текста/оцифровка

Редактирование и КорректураЗакрыт40 заявок723 просмотра
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Требуется перевести таблицы из фотографий в в таблицы ворд с сохранением стиля, цвета. Примерно 20-30 таблиц. Пример таблиц прикрепляю 

3 года назад
guest_16105535623435
3 года в сервисе
Был
3 года назад