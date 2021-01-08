Отсканировать книги

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки773 просмотра
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Нужно сходить в российскую государственную библиотеку и отсканировать книги Хаббарда: серия управление (3 тома)

Исполнитель должен быть в Москве.

3 года назад
astart19
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад