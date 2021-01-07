Переписать текст с изображения

Редактирование и КорректураЗакрыт78 заявок2076 просмотров
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Есть 8 сфотографированных страниц формата А5, написанные крупным почерком. Нужно переписать с них текст в вордовский файл и отправить мне. Пример страницы ниже.

3 года назад
guest_16101094688323
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
2 дня
Оплата вовремя, отличный заказчик,рекомендую