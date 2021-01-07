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Написать однотипных 30 ТЗ для копирайтера по шаблону
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Задание:
- выбрать 30 статей с конкретного 1 сайта (даем);
- написать 30 ТЗ для копирайтера по инструкции;
- добавить ТЗ на биржу.
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