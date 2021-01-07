Написать однотипных 30 ТЗ для копирайтера по шаблону

$7
Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание:

  • выбрать 30 статей с конкретного 1 сайта (даем);
  • написать 30 ТЗ для копирайтера по инструкции;
  • добавить ТЗ на биржу.
Не сложно, однотипно, нужна внимательность

Цена 500 руб. Срочно, принимаю заявку сегодня

Антибот 2+3 = 

3 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
kulik_tk
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$7
1 день
Заказ не выполнен, сроки вышли, исполнитель даже ничего не написал, время потеряно