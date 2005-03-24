Исправление и доработка текста на соответствие специальности 05.13.11

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки433 просмотра
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Главная задача — переработать текст под паспорт специальности 05.13.11, переставив фокусы с интеллектуализации на функциональный подход.

  • Текст полностью должен быть авторским, однако количество заимствований обычных выражений, конечно же, может быть произвольным.
  • Шрифт Arial 11, всё форматирование по образцу по ссылке
  • Дополнительно: использовать букву Ё, кавычки только «», тире — .
Специальность 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей Формула специальности: Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей – специальность, включающая задачи развития теории программирования, создания и сопровождения программных средств различного назначения. Научное и народнохозяйственное значение решения проблем данной специальности состоит в повышении эффективности и надежности процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных машинах, комплексах и компьютерных сетях.
3 года назад
alex19an
Алекс 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад