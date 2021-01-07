Помощь в редактировании статьи, русский язык математическая тематика

Редактирование и КорректураЗакрыт23 заявки946 просмотров
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Работа с текстом научной статьи, редактирование, реврайтинг, поиск дополнительной литературы. Объем статьи ориентировочно 20 страниц на математическую тематику.

3 года назад
erar1
Алина 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад