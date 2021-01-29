epohilchenko

Транскрибация аудио/видео файлов любой сложности и в минимальные сроки! Исправление синтаксических, грамматических и орфографических ошибок

Всем привет! Меня зовут Екатерина и я буду рада любому заданию, так как хочу усовершенствовать свои навыки в сфере копирайтинга. Не могу терпеть ошибок, хотя бывает и сама допускаю подобные ляпы, за которые потом невероятно стыдно) К работе отношусь ответственно и стараюсь выполнять все задания раньше указанных сроков.

Буду рада сотрудничеству, с нетерпением жду Ваших заданий!