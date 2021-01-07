Подправить итальянский текст

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок447 просмотров
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Приветствуются носители итальянского. Надо подправить небольшой текст для сайта (уже был переведен). Убрать ошибки. Размер около 2000 знаков. Пишите цены и сроки. https://carluxe-it.fun/

3 года назад
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад