Разгруппировать список (вручную по смыслу) 4700 строк

Разгруппировать список см прикр файл "мейкап список" по группам (группы подписать).

Выделить общие большие группы (например): глаза, губы, брови, ... макияж звезд, гороскоп

группы (например): глаза, губы, брови, ... макияж звезд, гороскоп Поделить большие группы на мелкие (например) "брови" делим на: техника (макияжа бровей), форма, идеи (подборки), косметика (для бровей), ...

(например) "брови" делим на: техника (макияжа бровей), форма, идеи (подборки), косметика (для бровей), ... При необходимости, если можно выделить еще более мелкие группы - выделяем (например) для "косметики для бровей": тушь для бровей, помада для бровей, гель для бровей, ...

группы - выделяем (например) для "косметики для бровей": тушь для бровей, помада для бровей, гель для бровей, ... и так далее

Должна получиться(Рис 1), Названия сделать в одном столбце (на примере столбец D), группы \ подгруппы в других. Самые большие группы можно разделить на листы. Сдать в файле Exel. В списке 4500 уникальных названий и 200 дублей.

Важно качество разгруппировки по смыслу, рекомендуем задание девушкам из-за тематики.

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Работа НЕ сложная, но требуется внимательность, исполнителя выбираем сегодня.

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