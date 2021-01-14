Разгруппировать список (вручную по смыслу) 4700 строк

$20
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка159 просмотров
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Разгруппировать список см прикр файл "мейкап список" по группам (группы подписать).

  • Выделить общие большие группы (например): глаза, губы, брови, ... макияж звезд, гороскоп
  • Поделить большие группы на мелкие (например) "брови" делим на: техника (макияжа бровей), форма, идеи (подборки), косметика (для бровей), ...
  • При необходимости, если можно выделить еще более мелкие группы - выделяем (например) для "косметики для бровей": тушь для бровей, помада для бровей, гель для бровей, ...
  • и так далее
Должна получиться иерархия из групп, в группах данные названия(Рис 1), Названия сделать в одном столбце (на примере столбец D), группы \ подгруппы в других. Самые большие группы можно разделить на листы. Сдать в файле Exel. В списке 4500 уникальных названий и 200 дублей.

Важно качество разгруппировки по смыслу, рекомендуем задание девушкам из-за тематики. 

Цена 1500 рублей (20$), сроки до 3х дней.

Работа НЕ сложная, но требуется внимательность, исполнителя выбираем сегодня.

Антибот 2+7 = 

3 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
tapinamb
Юлия 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$20
2 дня
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