Вытянуть с Prom.ua значения характеристик к категорям(можно вручную)

Редактирование и КорректураЗакрыт26 заявок602 просмотра
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Вытянуть с Prom.ua значения характеристик к категорям(можно вручную)

3 года назад
loljeans
Иван 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад