Вытянуть с Prom.ua значения характеристик к категорям(можно вручную)

У меня есть более 40 русскоязычных видеороликов обучающей тематики. Чтобы извлечь из них текст, я предался некоторому извращению, и стал загружать их на Youtube, дабы получить бесплатную и вполне вменяемую транскрипцию. Результат меня вполне устраивает, ...