annaredkina

Анна Редькина annaredkina

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Оперативность. Грамотность. Ответственность.

Редактирование и допечатная подготовка текстов, транскрибация, корректура, подготовка месседжей и текстов для публичных выступлений, разработка медиа-планов и PR-проектов

Имею высшее образование по специальности "Журналистика".

Опыт работы в печатных и электронных СМИ более 16 лет.

10 лет работала редактором газеты с тиражом более 100 000 экз., работала в команде издателей женского глянцевого журнала.

Имею опыт работы пресс-секретаря руководителя

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Отзывы заказчиков

Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$4
10 баллов
3 года назад
Текст о компании, для главной страницы сайта
Из большого количества информации Анна смогла создать текст, который не просто рассказывает о компании, а формирует уникальный образ компании у тех, кто читает эту информацию. Рекомендую Анну, как профессионала!
Однозначно рекомендую заказчика к сотрудничеству! Оперативная коммуникация, грамотное ТЗ, быстрая оплата.
Ответный отзыв
ewexper
43 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
3 года назад
Отредктировать полотно текста по шаблону
Анна очень ответственно подошла к выполнению задания. Работа была не сильно простая, но она справилась. Спасибо! Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую заказчика для сотрудничества! Оперативная коммуникация при выполнении заказа и честная оплата.
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Копирайтер на проект
Очень качественная и быстрая работа. Все сделано в сроки и с душой. Отвественный подход к работе, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Анна!
Четкое ТЗ, оперативная и качественная коммуникация, новые навыки и полезный опыт. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
an4_ik
Анна 
31 год
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$2
10 баллов
4 года назад
Вкладыш с благодарностью за покупку
Быстро, четко, рекомендую
Внятное ТЗ, оперативная коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
loncla
Денис 
54 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Перепечатать в Ворд 6 страниц рукописного текста
Отличная работа, быстро и без ошибок, рекомендую
Чёткая постановка задачи, оперативная коммуникация и оплата, однозначно рекомендую!
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