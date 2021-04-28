Оперативность. Грамотность. Ответственность.
Редактирование и допечатная подготовка текстов, транскрибация, корректура, подготовка месседжей и текстов для публичных выступлений, разработка медиа-планов и PR-проектов
Имею высшее образование по специальности "Журналистика".
Опыт работы в печатных и электронных СМИ более 16 лет.
10 лет работала редактором газеты с тиражом более 100 000 экз., работала в команде издателей женского глянцевого журнала.
Имею опыт работы пресс-секретаря руководителя
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Из большого количества информации Анна смогла создать текст, который не просто рассказывает о компании, а формирует уникальный образ компании у тех, кто читает эту информацию. Рекомендую Анну, как профессионала!
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую заказчика к сотрудничеству! Оперативная коммуникация, грамотное ТЗ, быстрая оплата.
$10
10 баллов
3 года назад
Анна очень ответственно подошла к выполнению задания. Работа была не сильно простая, но она справилась. Спасибо! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую заказчика для сотрудничества! Оперативная коммуникация при выполнении заказа и честная оплата.
$5
10 баллов
4 года назад
Очень качественная и быстрая работа. Все сделано в сроки и с душой. Отвественный подход к работе, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Анна!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, оперативная и качественная коммуникация, новые навыки и полезный опыт. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!!!
$2
10 баллов
4 года назад
Быстро, четко, рекомендую
Ответный отзыв
Внятное ТЗ, оперативная коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую!
$4
10 баллов
4 года назад
Отличная работа, быстро и без ошибок, рекомендую
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, оперативная коммуникация и оплата, однозначно рекомендую!