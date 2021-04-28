Оперативность. Грамотность. Ответственность.

Редактирование и допечатная подготовка текстов, транскрибация, корректура, подготовка месседжей и текстов для публичных выступлений, разработка медиа-планов и PR-проектов

Имею высшее образование по специальности "Журналистика".

Опыт работы в печатных и электронных СМИ более 16 лет.

10 лет работала редактором газеты с тиражом более 100 000 экз., работала в команде издателей женского глянцевого журнала.

Имею опыт работы пресс-секретаря руководителя