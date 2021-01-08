Работа с текстом научной статьи, редактирование, реврайтинг, поиск дополнительной литературы. Объем статьи ориентировочно 20 страниц на математическую тематику.
Отредактировать имеющийся текст с медицинским уклоном
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тест объема 11700 слов
1. Отредактировать текст который получен после перевода с английского
2. Оставить ту же длину текста и разделы
3. Желательно иметь опыт работы с медицинскими темами
4. Стоимость Вашей работы и срок исполнения.?
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