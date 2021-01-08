Отредактировать имеющийся текст с медицинским уклоном

Редактирование и КорректураЗакрыт65 заявок727 просмотров
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Тест объема 11700 слов

1.  Отредактировать текст который получен после перевода с английского 

2.  Оставить ту же длину текста и разделы 

3.  Желательно иметь опыт работы с медицинскими темами  

4.  Стоимость Вашей работы и срок исполнения.? 

3 года назад
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Эдуард 
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад