1DamilVladimirov

Занимаюсь расшифровкой аудио- и видеофайлов, помощью по школьным дисциплинам, переводами с английского и немецкого и наоборот.

Помогаю заказчикам конвертировать в печатную форму тексты любой сложности и любого объёма – своевременно, без задержек. Владею в совершенстве орфографией, пунктуацией, стилистикой и семантикой русского языка. Могу переводить с русского на английский и немецкий или обратно тексты уровня B2 по CEFR, что соответствует уровню Upper-Intermediate по системе TOEFL, – и также конвертировать в печатный формат тексты на этих языках уровня B1 по CEFR, то есть Intermediate по TOEFL. Обладаю качествами:

–способностью к организованной и быстрой работе;

–пунктуальностью – полному соблюдению дедлайнов;

–способностью учитывать желания и предпочтения заказчиков;

–внимательностью, тщательностью, полной грамотностью в исполняемой работе.

Опыт работы – год в области расшифровок, на данный момент без опыта в переводческом деле. Образование: неоконченное высшее (продолжающееся в настоящий момент).