1DamilVladimirov

Дамил Владимиров 1DamilVladimirov1DamilVladimirov
Помогаю заказчикам конвертировать в печатную форму тексты любой сложности и любого объёма – своевременно, без задержек. Владею в совершенстве орфографией, пунктуацией, стилистикой и семантикой русского языка. Могу переводить с русского на английский и немецкий или обратно тексты уровня B2 по CEFR, что соответствует уровню Upper-Intermediate по системе TOEFL, – и также конвертировать в печатный формат тексты на этих языках уровня B1 по CEFR, то есть Intermediate по TOEFL. Обладаю качествами:
–способностью к организованной и быстрой работе;
–пунктуальностью – полному соблюдению дедлайнов;
–способностью учитывать желания и предпочтения заказчиков;
–внимательностью, тщательностью, полной грамотностью в исполняемой работе.
Опыт работы – год в области расшифровок, на данный момент без опыта в переводческом деле. Образование: неоконченное высшее (продолжающееся в настоящий момент).