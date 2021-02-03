mamieliekova

Привет! Меня зовут Мэри и я студентка, ищу работу! Я учусь в Польше (а именно во Вроцлаве) на ветеринарном факультете на английском языке. Имею продвинутый уровень английского (IELTS 7.5) и опыт работы с текстами и переводами. Являюсь автором более 10 студенческих работ на разные медицинские темы, в том числе и на английском языке. До переезда в Польшу окончила 2 курса НУБиП Украины в Киеве(ветеринарный факультет) на бюджете. Во время учебы год работала в ветеринарной клинике ассистентом врача. Готова работать с разного рода текстами, переводами, транскрибацией видео в текст, могу заниматься написанием работ на заданные темы. Буду рада любым предложениям ;)!