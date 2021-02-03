EkaterinaKan

Тексты любой сложности , копирайтинг, рерайтинг, недорого
Среди моих услуг:
1. Написание текстов по ТЗ и без него
2. Написание статей по биологическим/химическим наукам
3. Составление тестов по биологии/химии
4. Редактирование текстов для увеличения конверсии или просто привлечения клиентов
5. Редактирование текстов на орфографические, стилистические и литературные ошибки
6. Проверка текстов на соответствие ТЗ
7. Услуги ТЗ-мейкера
8. Рерайт текстов лучше исходника
9. Размножение текстов
Отлично знаю Word Excel
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