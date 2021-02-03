EkaterinaKan

Екатерина EkaterinaKan

 
27 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Тексты любой сложности , копирайтинг, рерайтинг, недорого

Среди моих услуг:

   1. Написание текстов по ТЗ и без него

   2. Написание статей по биологическим/химическим наукам

   3. Составление тестов по биологии/химии

   4. Редактирование текстов для увеличения конверсии или просто привлечения клиентов

   5. Редактирование текстов на орфографические, стилистические и литературные ошибки

   6. Проверка текстов на соответствие ТЗ 

   7. Услуги ТЗ-мейкера

   8. Рерайт текстов лучше исходника

   9. Размножение текстов

Отлично знаю Word  Excel

Написание статейРерайт текста