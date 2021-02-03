EkaterinaKan

Тексты любой сложности , копирайтинг, рерайтинг, недорого

Среди моих услуг:

1. Написание текстов по ТЗ и без него

2. Написание статей по биологическим/химическим наукам

3. Составление тестов по биологии/химии

4. Редактирование текстов для увеличения конверсии или просто привлечения клиентов

5. Редактирование текстов на орфографические, стилистические и литературные ошибки

6. Проверка текстов на соответствие ТЗ

7. Услуги ТЗ-мейкера

8. Рерайт текстов лучше исходника

9. Размножение текстов

Отлично знаю Word Excel