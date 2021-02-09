Anastazhe

Анастасия Anastazhe

 
24 годаУкраина/Светловодск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий переводчик и корректировщик текстов.

Я являюсь студенткой медицинского университета.   Владею английским языком на уровне  upper intermediate,  свободно  владею русским и украинским языками.  Могу  придумывать идеальные  названия   для компаний и стартапов(нейминг) ,  оценивать  заголовки текстов с точки зрения эмоционального маркетинга , выявлять и исправлять ошибки разного рода  (орфографические,  стилистические,  лексические ),  находить и исправлять заимствования ,  структурировать текст. Проверяю научные статьи и монографии на наличие плагиата.  Помимо прочего ,  могу  переводить тексты разного обьема и тематики с английского на русский и украинский.