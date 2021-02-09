Начинающий переводчик и корректировщик текстов.

Я являюсь студенткой медицинского университета. Владею английским языком на уровне upper intermediate, свободно владею русским и украинским языками. Могу придумывать идеальные названия для компаний и стартапов(нейминг) , оценивать заголовки текстов с точки зрения эмоционального маркетинга , выявлять и исправлять ошибки разного рода (орфографические, стилистические, лексические ), находить и исправлять заимствования , структурировать текст. Проверяю научные статьи и монографии на наличие плагиата. Помимо прочего , могу переводить тексты разного обьема и тематики с английского на русский и украинский.