Корректор, редактор и переводчик текстов с английского и немецкого языков

Большой опыт в качестве корректора и редактора текстов на сайте ficbook.net (исправление грамматических и лексических ошибок, устранение недочетов в оформлении, улучшение читабельности текста)

Знание английского и немецкого языков на уровне, достаточном для понимания содержания текстов и их перевода на русский язык

Знание html на базовом уровне (могу оказывать помощь с версткой)

Навыки работы в Adobe Illustrator и Photoshop

Ответственность, исполнительность. Если чего-то не знаю - не стесняюсь обращаться к справочникам и поисковикам, дабы не допустить ошибок.